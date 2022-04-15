Посол Польщі в Україні Бартош Цихоцький відреагував на цю заяву РФ.
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Росія також каже, що на Чорному морі був шторм,
– написав він у Twitter, прикріпивши повідомлення AFP з заявами РФ про те, що в Україні вбили до 30 "польських найманців".
Таким коментарем посол зробив іронічний натяк на іншу важливу, але неправдиву заяву Міноборони Росії, в які вони сказали, що крейсер "Москва" затонув під час буксировки у шторм.
"Москва" затонула: що треба знати
- 13 квітня Олексій Арестович повідомив, що горить крейсер "Москва".
- Наступного дня у ЗСУ офіційно заявили, що у корабель поцілила українська ракета "Нептун". Судно "перекинулося і почало тонути".
- Навіть у державі-агресорці ввечері 14 квітня підтвердили, що флагман "Москва" затонув.
- Ліквідація "Москви" майже на 25% знизила кількість залпу ракет росіян у Чорному морі. Про це повідомили в Інституті Чорноморських стратегічних досліджень.
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