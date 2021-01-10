Посол Украины в Германии Андрей Мельник раскритиковал решение немецкого правительства об установлении мемориала только польским жертвами нацизма. По его словам, это двойные стандарты в вопросе исторической памяти.

Что сказал Мельник

В Берлине обустроят мемориал польским жертвам нацизма. Однако подобное чествование нужно сделать и для украинцев. Об этом посол написал в статье для журнала Spiegel.

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Если вы распределяете на отдельные нации, в таком случае Украина также должна быть отмечена,

– отметил Мельник.

Он обвинил парламентскую коалицию в том, что она не прислушалась к украинской стороне, несмотря на попытки наладить "диалог со своими восточноевропейскими соседями".

Заметим, решение о строительстве мемориала для польских жертв Бундестаг принял 30 октября 2020 года. Тогда Мельник направил письмо более 600 депутатам с просьбой отложить голосование. Теперь посол надеется на следующий состав Бундестага.

Мельник связывает немецкое решение о создании мемориала с репарационными требованиями Польши за Вторую мировую войну. Посол предостерег Германию, что сейчас "репарационный вопрос еще не завершен".

Мы (Украина – 24 канал) никогда не пытались поднимать эти вопросы и, надеюсь, никогда не будем поднимать и дальше,

– сказал дипломат.

Польский посол заявил, что украинцы сотрудничали с нацистами

Вопрос о мемориале стал причиной напряжения в отношениях между Мельником и его польским коллегой Анджеем Пшиленбським. По данным издания, в письме к Мельнику польский посол отметил, что украинцы сотрудничали с нацистами.

"Мельник характеризует это письмо как возмутительное. Он направил его депутатам Бундестага. Это еще одно свидетельство того, что польская сторона стремится к монопольному положению как "главной жертвы" Второй мировой войны", – говорится в сообщении.

Обратите внимание! 9 октября 2020 года немецкое правительство приняло решение о строительстве в Берлине "Центра документации, просвещения и памяти жертв Второй мировой войны и нацистской оккупации". Он будет служить чествованию также и украинских жертв гитлеровского режима.



Однако впоследствии в Германии решили обустроить отдельный мемориал для поляков. Мельника такие двойные стандарты возмутили.