Посол України в Німеччині Андрій Мельник розкритикував рішення німецького уряду про встановлення меморіалу лише польським жертвами нацизму. За його словами, це подвійні стандарти у питанні історичної пам'яті.

Що сказав Мельник

У Берліні облаштують меморіал польським жертвам нацизму. Однак подібне вшанування потрібно зробити і для українців. Про це посол написав у статті для журналу Spiegel.

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Якщо ви розподіляєте на окремі нації, у такому разі Україна також повинна бути вшанована,

– наголосив Мельник.

Він звинуватив парламентську коаліцію у тому, що вона не дослухалась до української сторони, попри намагання налагодити "діалог зі своїми східноєвропейськими сусідами".

Зауважимо, рішення про спорудження меморіалу для польських жертв Бундестаг ухвалив 30 жовтня 2020 року. Тоді Мельник надіслав лист понад 600 депутатам з проханням відкласти голосування. Тепер посол сподівається на наступний склад Бундестагу.

Мельник пов'язує німецьке рішення про створення меморіалу з репараційними вимогами Польщі за Другу світову війну. Посол застеріг Німеччину, що наразі "репараційне питання ще не завершене".

Ми (Україна – 24 канал) ніколи не намагалися підіймати цих питань і, сподіваюся, ніколи не будемо підіймати й надалі,

– сказав дипломат.

Польський посол заявив, що українці співпрацювали з нацистами

Питання щодо меморіалу стало причиною напруги у стосунках між Мельником та його польським колегою Анджеєм Пшиленбським. За даними видання, у листі до Мельника польський посол зазначив, що українці співпрацювали з нацистами.

"Мельник характеризує цей лист як обурливий. Він направив його депутатам Бундестагу. Це ще одне свідчення того, що польська сторона прагне до монопольного становища як "головної жертви" Другої світової війни", – мовиться у повідомленні.

Зверніть увагу! 9 жовтня 2020 року німецький уряд ухвалив рішення про спорудження у Берліні "Центру документації, просвіти та пам'яті жертв Другої світової війни й нацистської окупації". Він слугувати вшануванню також і українських жертв Гітлерівського режиму.



Однак згодом у Німеччині вирішили облаштувати окремий меморіал для поляків. Мельника такі подвійні стандарти обурили.