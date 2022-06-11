Уполномоченный посол Украины в Германии Андрей Мельник заявил, что Германия планирует доставить в Украину гаубицы Panzerhaubitze 2000. Посол отметил, что оружие должно поступить примерно 22 июня.

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В интервью НВ Андрей Мельник добавил, что за более чем сотню дней полномасштабной войны Германия до сих пор не предоставила Украине ни одной единицы тяжелого оружия, несмотря на обещания и заверения в поддержке.

По состоянию на сегодняшний день, на 105 день войны РФ против Украины, ни одна, я повторяю, ни одна единица именно тяжелой техники – по меньшей мере, это артиллерия, гаубицы, БМП, танки – ни одной не было поставлено в Украину,

– подчеркнул Посол.

При этом Мельник отметил, что в ближайшее время Германия все же планирует выполнить как минимум 2 обещания по поставке тяжелого оружия. Первой должна быть поставка гаубиц Panzerhaubitze 2000 года.

7 самоходных гаубиц, которые будут переданы нам – мы эти системы получим где-то 22 июня,

– сообщил Андрей Мельник.

Panzerhaubitze 2000 – немецкая самоходная гаубица, которая может бить по целям на расстоянии более 30 километров. Благодаря полностью автоматизированной системе перезаряжания эта немецкая САУ может поддерживать темп стрельбы в 10 снарядов в минуту. При том, что собственный арсенал составляет 60 снарядов, что делает гаубицу достаточно автономной артиллерийской системой.

Кроме того, позже Германия пообещала поставку ВСУ Gepard.

Это тоже старое оружие – 30 единиц: 15 Gepard – до конца июля, еще 15 – до конца августа. То есть только 2 решения из всех объявленных немецким правительством до сегодняшнего дня, которые находятся в стадии реализации,

– отметил Посол.

Германия и Россия продолжают торговать

Ранее Мельник неоднократно заявлял о неоднозначности действий немецких властей. Он сообщил о том, что Германия в последние месяцы, несмотря на российскую агрессию в Украине, увеличила импорт из России. На фоне войны упал товарооборот между Германией и Украиной.

Согласно данным, опубликованным украинским посолом в Берлине, Россия получила от Германии почти 6 миллиардов евро.

Несмотря на то, что Германия поддержала эмбарго на российские нефть и уголь, ФРГ не раз подвергалась критике со стороны украинских и европейских политиков.

В частности, президент Польши Анджей Дуда отметил, что некоторый немецкий бизнес, несмотря на российскую агрессию, хочет торговать с Россией и покупать дешевый газ и нефть. По его словам, части немецкого бизнеса безразлично, что происходит с Украиной.

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