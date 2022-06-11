Уповноважений Посол України в Німеччині Андрій Мельник заявив, що Німеччина планує доставити в Україну гаубиці Panzerhaubitze 2000. Посол зазначив, що зброя має надійти приблизно 22 червня.

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В інтерв'ю НВ Андрій Мельник додав, що за понад сотню днів повномасштабної війни Німеччина досі не надала Україні жодної одиниці важкої зброї, попри обіцянки та запевнення у підтримці.

Станом на сьогодні, на 105 день війни РФ проти України, жодна, я повторюю, жодна одиниця саме важкої техніки – щонайменше це артилерія, гаубиці, БМП, танки – жодної не було поставлено до України,

– підкреслив Посол.

При цьому Мельник зазначив, що найближчим часом Німеччина все ж планує виконати щонайменше 2 обіцянки щодо постачання важкої зброї. Першою має бути поставка гаубиць Panzerhaubitze 2000.

7 самохідних гаубиць, які будуть передані нам, – ми ці системи отримаємо десь 22 червня,

– повідомив Андрій Мельник.

Panzerhaubitze 2000 – німецька самохідна гаубиця, яка може бити по цілях на відстані понад 30 кілометрів. Завдяки повністю автоматизованій системі перезарядження ця німецька САУ може підтримувати темп стрільби у 10 снарядів за хвилину. При тому, що її власний арсенал становить 60 снарядів, що робить гаубицю доволі автономною артилерійською системою.

Крім того, пізніше Німеччина пообіцяла поставку ЗСУ Gepard.

Це теж стара зброя – 30 одиниць: 15 Gepard – до кінця липня, ще 15 – до кінця серпня. Тобто лише 2 рішення зі всіх оголошених німецьким урядом до сьогодні, які перебувають в стадії реалізації,

– зазначив Посол.

Німеччина та Росія продовжують торгувати

Раніше Мельник неодноразово заявляв про неоднозначність дій німецької влади. Він повідомив про те, що Німеччина протягом останніх місяців, попри російську агресію в Україні, збільшила імпорт з Росії. Натомість на тлі війни впав товарообіг між Німеччиною та Україною.

Відповідно до даних, які опублікував український посол у Берліні, Росія отримала від Німеччини майже 6 мільярдів євро.

Попри те, що Німеччина підтримала ембарго на російські нафту й вугілля, ФРН неодноразово піддавалася критиці з боку українських та європейських політиків.

Зокрема, президент Польщі Анджей Дуда зауважив, що деякий німецький бізнес, попри російську агресію, хоче вести торгівлю з Росією та купувати дешевий газ і нафту. За його словами, частині німецького бізнесу байдуже, що відбувається з Україною.

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