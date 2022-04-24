Российские оккупанты взяли в плен представителей ОБСЕ. Россияне лгут на весь мир о том, что те "шпионили".

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Последствия похищения работников ОБСЕ

Постоянный представитель США при ОБСЕ Майкл Карпентер заявил, что заявления россиян о "шпионаже" не имеют ничего общего с реальностью. Он призвал оккупантов немедленно отпустить задержанных работников ОБСЕ.

Удерживаемый Россией персонал ОБСЕ следует немедленно освободить, и Россия будет отвечать за любой причиненный им ущерб,

– написал Карпентер в твиттере.

Соответствующее сообщение о лжи россиян и последствиях причинения вреда пленным распространило и посольство США в Украине.

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