Російські окупанти взяли у полон представників ОБСЄ у полон. Росіяни брешуть на увесь світ про те, що ті "шпигували".

Читайте також Темпи просування ворога суттєво сповільнились: ЗСУ завдають окупантам значних втрат

Наслідки викрадення працівників ОБСЄ

Постійний представник США при ОБСЄ Майкл Карпентер заявив, що заяви росіян про "шпигунство" не мають нічого спільного з реальністю. Він закликав окупантів негайно відпустити затриманих працівників ОБСЄ.

Утримуваний Росією персонал ОБСЄ слід негайно звільнити, і Росія відповідатиме за будь-яку заподіяну їм шкоду,

– написав Карпентер у твітері.

Відповідне повідомлення про брехню росіян та наслідки за вчинення шкоди полоненим поширило й посольство США в Україні.

Дивіться також – генерали хотіли відмовити Путіна від наступу: відео