Посол США призвал Мексику встать на сторону Украины в борьбе с Россией

Посол США призвал Мексику встать на сторону Украины в войне, которую против нее развязала Россия. Сейчас Мехико пытается сохранить нейтральную позицию.

Обращение посла США появилось через день после того, как свое сделал дипломат государства-агрессора. Он призвал Мексику "бросить вызов дяде Сэму".

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Этого никогда не произойдет, – посол США

Российский посол был здесь вчера, создавая много шума о том, что Мексика и Россия так близки. Этого, извините, никогда не может случиться. Этого никогда не произойдет,

– сказал посол США Кен Салазар в нижней палате Конгресса Мексики.

Салазар заверил, что и Мексика, и США должны быть солидарны с Украиной и выступить против России. Дипломат напомнил, что во время Второй мировой войны и Мехико, и Вашингтон решительно были против Гитлера.

Мексика пытается сохранить нейтралитет

Президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор пытается сохранять нейтралитет в войне. Мексика поддержала во время голосования в ООН вывод войск России из Украины, однако критиковала предоставление Киеву оружия.

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Ранее в этом месяце посол Украины в Мексике Оксана Драмарецкая призвала мексиканских законодателей поддержать международные санкции и другие попытки изоляции России.