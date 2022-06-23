Мельник сожалеет о своих словах

Посол признал, что такие слова были не дипломатическими и могли обидеть многих людей "и не только в Германии".

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Это заявление, о котором я потом, конечно, пожалел. Я лично попрошу у него прощения,

– сказал Андрей Мельник.

Он добавил, что такие слова не удивили Президента Украины Владимира Зеленского, но послу пришлось объяснить такие выражения своему руководителю – министру иностранных дел Дмитрию Кулеби.

Мельник подчеркнул, что любит Германию, ее язык и уважает народ этой страны, а также может остаться в Германии навсегда после своего пребывания на посту посла.

Что именно сказал Андрей Мельник

В начале мая канцлер Олаф Шольц сказал, что не планирует ехать в Украину и считает, что Киев не должен был отказывать президенту страны Франку-Вальтеру Штайнмайеру в визите. 3 мая Андрей Мельник в комментарии Spiegel раскритиковал такие слова немецкого лидера и отметил, что Украина не прочь принять президента Германии.

"Шольц играет в обиженную ливерную колбасу. Это звучит не очень по-государственно. Речь идет о жесточайшей войне на уничтожение со времен нападения нацистов на Украину. Это не детский сад", - сказал Мельник.

После этого в Германии возмутились из-за таких выражений дипломата. Например, глава Комитета Бундестага по вопросам обороны Мари-Агнесс Штрак-Циммерман возмущена "отношением Украины" к немецким чиновникам и потребовала официальных извинений от украинского посла Андрея Мельника.

По словам немецкой политики, наша страна после "резких высказываний" украинского дипломата не может ожидать визита канцлера Германии Олафа Шольца в Киев.

Но были в Германии и политики, поддержавшие украинского посла. Депутат Бундестага Йоханнес Фогель подчеркнул, что резкие высказывания Андрея Мельника понятны, ведь нужно учитывать актуальную ситуацию в Украине. Он считает, что не стоит слишком зацикливаться на заявлениях украинского посла или резко реагировать на отказ принять визит федерального президента Франка-Вальтера Штайнмайера.

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