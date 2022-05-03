По словам немецкого политика, наша страна после "резких высказываний" украинского дипломата не может ожидать визита канцлера Германии Олафа Шольца в Киев. Об этом Штрак-Циммерман заявила в комментарии немецкому изданию Funke.

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Заявление Штрак-Циммерман по Украине

Недавно посол Украины в Германии Андрей Мельник отреагировал на отказ канцлера Олафа Шольца приехать с визитом в Киев после того, как Украина отказала в посещении президенту ФРГ Франку-Вальтеру Штайнмайеру. Украинский дипломат заявил, что в этой ситуации "играть в обиженную ливерную колбасу – как-то не очень по-государственному".

Такие слова возмутили главу Комитета Бундестага по вопросам обороны Штрак-Циммерман, и она потребовала официальных извинений от украинского посла.

Возможно, уважаемый господин Мельник, стоит просто сначала извиниться перед президентом (Германии – ред. 24 канал), а затем вежливо пригласить канцлера Шольца приехать. Это реально, и могло бы действительно принести положительный результат,

– заявила немецкая политика.

Вместе с тем другой нардеп Бундестага Иоганнес Фогель не поддержал мнение Штрак-Циммерман по этому вопросу. В комментарии телерадиовещателям RTL и NTV он подчеркнул, что резкие высказывания Андрея Мельника понятны, ведь нужно учитывать актуальную ситуацию в Украине.

Украина и ее власть сейчас переживают агрессивную войну, в том числе ужасные военные преступления. Поэтому у меня есть понимание такой эмоциональности,

– подчеркнул Фогель.

Немецкий нардеп считает, что именно поэтому не стоит слишком зацикливаться на заявлениях украинского посла или так резко реагировать на отказ принять визит федерального президента Франка-Вальтера Штайнмайера.

Последние новости из Германии о войне в Украине

Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что с России не будут снимать санкции до тех пор, пока Кремль не достигнет мирного соглашения с Украиной. При этом "навязывание условий" этого мира со стороны Москвы в сложившейся ситуации не сработает.

Вместе с тем Германия ускоряет процесс отказа от российской нефти. Отмечается, что государство намерено избавиться от зависимости от российского энергоресурса до конца лета.

Ранее ФРГ назвала "абсурдной пропагандой" сравнение Владимира Зеленского с Адольфом Гитлером, которое накануне сделал глава МИД России Сергей Лавров.

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