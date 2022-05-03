Детали об инциденте в Черном море
Инцидент произошел еще 30 апреля. Российский самолет идентифицировали в международном воздушном пространстве у острова Рюген.
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Германия сразу запустила 2 истребителя Eurofighter с авиабазы Лааге. Аварийный отряд сопровождал самолет России в международном воздушном пространстве.
Российский самолет нарушил воздушное пространство нескольких стран
Министр иностранных дел Дании Эппе Кофод заявил, что российский винтовой самолет Ан-40 незаконно нарушил воздушное пространство Дании. Из-за этого МИД вызвало посла России.
Кроме того, самолет-разведчик вошел и в воздушное пространство Швеции. В частности, к востоку от датского острова Борнхольм в Балтийском море.
Последние новости из Германии
- Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок наконец признала свое бездействие в том, что происходит в Украине. Политик призналась, что теперь ее страна будет отвечать за это. Поэтому она призвала поставлять тяжелое вооружение Вооруженным силам Украины. Иначе – последствия будут тяжелые.
- Посол Украины в Германии Андрей Мельник предложил Бундестагу одобрить для Киева ленд-лиз, как это уже сделали США.
- Германия отказалась платить за российский газ рублями. Такое решение не одобрят ни сейчас, ни в будущем. Поэтому теперь страна делает все возможное, чтобы стать независимой от России в вопросе поставок энергоносителей.
- Канцлер Олаф Шольц 29 апреля возвращался из Японии через Северный полюс, чтобы не лететь по территории России. Полет в обе стороны длился 26 часов, что превышает то время, которое Шольц провел в Японии.
- Берлин планирует увеличить социальную помощь для украинских беженцев, ищущих убежище в Германии. Так, с июня наши граждане будут получать 450 евро в месяц. Такая же выплата у немецких безработных.
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