Детали об инциденте в Черном море

Инцидент произошел еще 30 апреля. Российский самолет идентифицировали в международном воздушном пространстве у острова Рюген.

Читайте также Все из-за Штайнмайера: Шольц объяснил, почему пока не хочет ехать в Украину

Германия сразу запустила 2 истребителя Eurofighter с авиабазы Лааге. Аварийный отряд сопровождал самолет России в международном воздушном пространстве.

Российский самолет нарушил воздушное пространство нескольких стран

Министр иностранных дел Дании Эппе Кофод заявил, что российский винтовой самолет Ан-40 незаконно нарушил воздушное пространство Дании. Из-за этого МИД вызвало посла России.

Кроме того, самолет-разведчик вошел и в воздушное пространство Швеции. В частности, к востоку от датского острова Борнхольм в Балтийском море.

Обратите внимание! С начала войны в Украине наши военные уничтожили 194 российских самолета, 155 вертолетов, а также 291 беспилотник. Стоимость сбитых только за 2 мая БПЛА составляет около 2 миллионов долларов.

Последние новости из Германии

Это может вас заинтересовать – ЕС хочет ввести нефтяное эмбарго против России, но есть исключения: видео