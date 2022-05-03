Деталі про інцидент у Чорному морі

Інцидент трапився ще 30 квітня. Російський літак ідентифікували у міжнародному повітряному просторі біля острова Рюген.

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Німеччина одразу запустила 2 винищувачі Eurofighter з авіабази Лааге. Аварійний загін супроводжував літак Росії у міжнародному повітряному просторі.

Російський літак порушив повітряний простір кількох країн

Міністр закордонних справ Данії Єппе Кофод заявив, що російський літак гвинтовий літак Ан-40 незаконно порушив повітряний простір Данії. Через це МЗС викликало посла Росії.

Крім того, літак-розвідник увійшов і в повітряний простір Швеції. Зокрема, на схід від данського острова Борнхольм у Балтійському морі.