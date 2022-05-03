За словами німецької політикині, наша країна після "різких висловлювань" українського дипломата не може очікувати на візит канцлера Німеччини Олафа Шольца до Києва. Про це Штрак-Ціммерман заявила у коментарі німецькому виданню Funke.

Читайте також Німеччина підняла винищувачі через російський літак-розвідник

Заява Штрак-Ціммерман щодо України

Нещодавно посол України у Німеччині Андрій Мельник відреагував на відмову канцлера Олафа Шольца приїхати з візитом у Київ після того, як Україна буцімто відмовила у відвідинах президенту ФРН Франку-Вальтеру Штайнмаєру. Український дипломат заявив, що у цій ситуації "грати в ображену ліверну ковбасу – якось не дуже по-державницьки".

Такі слова обурили очільницю Комітету Бундестагу з питань оборони Штрак-Ціммерман, й вона зажадала офіційних вибачень від українського посла.

Можливо, шановний пане Мельник, варто просто спершу вибачитись перед президентом (Німеччини – ред. 24 канал), а потім ввічливо запросити канцлера Шольца приїхати. Це – реально, й могло б справді принести позитивний результат,

– заявила німецька політикиня.

Разом з тим інший нардеп Бундестагу Йоганнес Фоґель не підтримав думки Штрак-Ціммерман стосовно цього питання. У коментарі телерадіомовникам RTL та NTV він підкреслив, що різкі висловлювання Андрія Мельника зрозумілі, адже потрібно зважати на актуальну ситуацію в Україні.

Україна та її влада переживають зараз агресивну війну, зокрема жахливі воєнні злочини. Тому я маю розуміння такої емоційності,

– наголосив Фоґель.

Німецький нардеп вважає, що саме з огляду на це не варто надто зациклюватись на заявах українського посла чи так різко реагувати на відмову прийняти візит федерального президента Франка-Вальтера Штайнмаєра.

Останні новини з Німеччини щодо війни в Україні

Канцлер Німеччини Олаф Шольц заявив, що з Росії не зніматимуть санкції доти, доки Кремль не досягне мирної угоди з Україною. При цьому "нав'язування умов" цього миру з боку Москви у теперішній ситуації не спрацює.

Разом з тим Німеччина прискорює процес відмови від російської нафти. Зазначається, що держава має намір позбутися залежності від російського енергоресурсу до кінця літа.

Раніше ФРН назвала "абсурдною пропагандою" порівняння Володимира Зеленського з Адольфом Гітлером, яке напередодні зробив очільник МЗС Росії Сергій Лавров.

Не пропустіть – Борис Джонсон виступив у Верховній Раді України: дивіться відео