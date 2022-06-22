Об этом на брифинге рассказал советник главы Офиса Президента Сергей Лещенко. Он подчеркнул, что россияне не оставляют попыток напомнить немцам о Второй мировой войне, передает 24 канал.

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Россияне хотят, чтобы немцы чувствовали себя виноватыми

Сергей Лещенко отметил, что в России стремятся использовать комплекс германского народа, связанный со Второй мировой войной. Мол, после информации о предоставлении оружия из Берлина, пропагандисты в стране-агрессорке активизировались. И, конечно, они начали проводить совершенно неуместные, но свойственные россиянам параллели.

В частности, известный пропагандист Коц сказал, что немецкое оружие снова едет на территорию Украины убивать российских солдат, как это было во время Второй мировой войны,

– подчеркнул Лещенко.

Советник главы ОП подчеркнул, что именно Россия – агрессор в войне против Украины. И она в этом случае играет роль "нацистских захватчиков".

Отметим, что в России сами не очень доверяют всему, что говорят власти. По крайней мере, об этом свидетельствует одна из новостей, касающаяся освобождения из плена парамедика Тайры.

Россиян в СМИ назвали "оккупантами"

На днях украинцы получили важную и позитивную новость. Нам удалось вернуть из плена парамедика Юлию Паевскую, известную как "Тайра". А добавили нам еще чуть-чуть радости российские пропагандисты, которые продемонстрировали оговорку по Фрейду.

Да, 17 июня в "Московском комсомольце" появилась публикация. Одно лишь название чего стоит. В нем россияне четко указали, что Тайру таки освободили из плена. Но особого внимания заслуживает слово "оккупанты" в нем. Мол, именно они незаконно удерживали нашего парамедика.

Справедливости ради заметим, что россияне могли просто "передрать" заголовок из наших СМИ. Им же не впервые что-нибудь воровать у украинцев. Вот и слепо скопировали текст и даже не вычитали, что опубликовали на сайте.

Добавим, что публикацию уже исправили, ведь не обошлось без скандала. В издании впоследствии заявили, что произошла "самая грубая описка", связанная с публикацией о Тайре.

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