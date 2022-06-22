Про це під час брифінгу розповів радник глави Офісу Президента Сергій Лещенко. Він підкреслив, що росіяни не полишають спроб нагадати німцям про Другу світову війну, передає 24 канал.

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Росіяни хочуть, щоб німці почувались винними

Сергій Лещенко зауважив, що у Росії прагнуть використати комплекс німецького народу, пов'язаний з Другою світовою війною. Мовляв, опісля інформації про надання зброї з Берліна, пропагандисти в країні-агресорці активізувались. І, ясна річ, вони почали проводити абсолютно недоречні, але властиві росіянам паралелі.

Зокрема, відомий пропагандист Коц сказав, що німецька зброя знову їде на територію України вбивати російських солдатів як це було під час Другої світової війни,

– підкреслив Лещенко.

Радник глави ОП підкреслив, що саме Росія – агресор у війні проти України. І вона у цьому випадку грає роль "нацистських загарбників".

Зауважимо, що у Росії самі не дуже довіряють усьому, що каже влада. Принаймні про це свідчить одна з новин, яка стосується звільнення з полону парамедикині Тайри.

Росіян у ЗМІ назвали "окупантами"

На днях українці отримали важливу та позитивну новину. Нам вдалось повернути з полону парамедикиню Юлію Паєвську, відому як "Тайра". А додали нам ще трохи радості російські пропагандисти, які продемонструвати обмовку по Фрейду.

Так, 17 червня у "Московському комсомольці" з'явилась публікація. Один лише заголовок чого вартує. У ньому росіяни чітко вказали, що Тайру таки звільнили з полону. Але особливої уваги заслуговує слово "окупанти" в ньому. Мовляв, саме вони незаконно утримували нашу парамедикиню.

Задля справедливості зауважимо, що росіяни могли просто "передерти" заголовок з наших ЗМІ. Їм же не вперше щось красти в українців. От і сліпо скопіювали текст і навіть не вичитали, що опублікували на сайті.

Додамо, що публікацію уже виправили, адже не минулось без скандалу. У виданні згодом заявили, що сталась "найгрубіша описка", пов'язана з публікацією про Тайру.

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