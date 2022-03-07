Посол Великобритании Мелинда Симмонс покинула Украину
Источник:ВВС
Посол Великобритании в Украине Мелинда Симмонс покинула Украину. Все из-за "серьезной ситуации с безопасностью".
Раньше она переехала во Львов. Об этом заявила министр иностранных дел Британии Лиз Трасс.
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Еще перед тем, как Россия цинично ворвалась в Украину 24 февраля, посольство Британии временно переехало из Киева во Львов.
Они это сделали "в связи с опасениями новой агрессии России против Украины". Во Львове угроза считалась менее острой.
Также Британия ранее призвала своих граждан как можно быстрее покинуть Украину из-за российского вторжения.
Дипломатические миссии Британии в Украине закрыты
В настоящее время все дипломатические миссии Великобритании в Украине закрыты. Об этом Трасс сказала, давая показания Комитета по иностранным делам Палаты общин.
Также в Министерстве иностранных дел Великобритании заявили, что придется прекратить предоставлять в Украине консульские услуги лично.
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