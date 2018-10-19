Посол Швеции в Украине доволен экологической модернизацией комбината "Запорожсталь"

Мартин Хагстром посетил металлургический комбинат "Запорожсталь" и ознакомился с ходом экологической модернизации предприятия.

Посол Швеции в Украине Мартин Хагстром доволен ходом экологической реконструкции металлургического комбината "Запорожсталь". Об этом говорится в пресс-релизе компании, передают "Комментарии".

Он также отметил сдвиги предприятия на пути экологической модернизации, как это делают европейские компании.

В сообщении также говорится о том, что Мартин Хагстром, который находится в Запорожье в четверг с рабочей поездкой, ознакомился с ходом экологической реконструкции комбината. Он посетил современную диспетчерскую, ознакомился с работой системы визуализации и мониторинга технологических процессов "Предприятие на ладони", в которую интегрирована система онлайн-мониторинга промышленных выбросов.

Кроме того, посол посетил один из объектов экологической модернизации "Запорожстали" признан лучшим промышленным объектом 2014 по версии ГАСК, – новый травильный агрегат цеха холодной прокатки №1. При этом дипломат подчеркнул положительную динамику в экологизации производственных процессов и акцентировал на применении "зеленых" решений. С 2012 года на эти цели комбинат направил свыше 8,8 млрд грн.

"В Швеции вопрос экологической реконструкции предприятий является очень актуальным. По итогам визита на "Запорожсталь" я вижу, что комбинат движется тем же путем развития, что и наши предприятия. Комбинат реализовал крупные инвестиционные проекты, в том числе в сотрудничестве со шведскими компаниями. Запланировано немало перспективных проектов. Это правильный европейский путь развития", – констатировал Мартин Хагстром, которого цитирует пресс-служба.

Дипломат также встретился с городским головой Запорожья Владимиром Буряком, обсудил партнерство в реализации проекта "Безопасный город", ознакомился с проектом строительства линейного ускорителя в городе.

Как известно, "Запорожсталь" – одно из крупнейших промышленных предприятий Украины, продукция которого широко известна и пользуется спросом у потребителей на внутреннем рынке и во многих странах мира. Специализация – высококачественный стальной г/к рулон, г/к лист, холоднокатаный лист, х/к рулон из углеродистых и низколегированных сталей, а также стальная лента, черная жесть, гнутый профиль. Основные потребители – производители сварных труб, предприятия автомобильного, транспортного, сельскохозяйственного машиностроения, производители изделий бытовой техники.

"Запорожсталь" находится в процессе интеграции в группу "Метинвест", основными акционерами которой являются ЗАО "Систем Кэпитал Менеджмент" (71,24%) и группа компаний "Смарт-холдинг" (23,76%).

ООО "Метинвест Холдинг" – управляющая компания группы "Метинвест".