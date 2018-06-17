Посол США в Канаде получила письмо с угрозами: известны подробности
Посол Соединенных Штатов Америки в Канаде Келли Крафт получила письмо с угрозами и подозрительным веществом. Сейчас инцидент расследуют правоохранительные органы.
Об этом пишет CBC News.
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Источник, близкий к дипломату сообщил изданию, что угроза поступила в форме письма на адрес резиденции Крафт в Оттаве. Вместе с конвертом в посольство поступило подозрительное вещество. Отмечается, что после проверки оказалось, что оно безвредно.
В СМИ сообщают, что правоохранительные органы уже начали расследование инцидента. Источник также проинформировал, что посол чувствует себя хорошо и заметил, что дипломаты уже ранее получали подобные угрозы.
Добавим, что свою поддержку дипломату выразили премьер-министр Канады Джастин Трюдо и руководительница МИД Кристина Фриланд.
В частности Фриланд назвала ситуацию "неприемлемой", а также похвалила Крафт за отличную работу.
"Она делает важную и тяжелую работу, и Канада уважает ее службу", – подчеркнула Фриланд.
Источник: 24 Канал
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