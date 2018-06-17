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Посол США у Канаді отримала лист із погрозами: відомі подробиці

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Келлі Крафт отримала лист із погрозами
Келлі Крафт отримала лист із погрозами / kp.ru

Посол Сполучених Штатів Америки у Канаді Келлі Крафт отримала лист із погрозами та підозрілою речовиною. Наразі інцидент розслідують правоохоронні органи.

Про це пише CBC News.

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Джерело, наближене до дипломата повідомило виданню, що погроза надійшла у формі листа на адресу резиденції Крафт в Оттаві. Разом із конвертом до посольства надійшла підозріла речовина. Зазначається, що після перевірки виявилось, що вона нешкідлива.
 
У ЗМІ повідомляють, що правоохоронні органи вже розпочали розлідування інциденту. Джерело видання також проінформувало, що посол почувається добре та зауважило, що дипломати вже раніше отримували подібні погрози.
 
Додамо, що свою підтримку дипломату висловили прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо та очільниця МЗС Христина Фріланд.
 
Зокрема Фріланд назвала ситуацію "неприйнятною", а також похвалила Крафт за відмінну роботу.
 
"Вона робить важливу і важку роботу, і Канада поважає її службу", – підкреслила Фріланд.
Теги: Новини США Новини політики Канада Христя Фріланд Джастін Трюдо
Джерело: 24 Канал
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