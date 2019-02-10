Посол Украины в Канаде сделал заявление относительно своей собственности в оккупированном Крыму

Посол Украины в Канаде Андрей Шевченко подтвердил, что имеет участок в оккупированном Крыму. Однако он его приобрел еще до начала оккупации и не продавал.

Недвижимость в Крыму – официально задекларированная собственность, написал он на своей странице в Facebook.

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Еще 6 февраля бывший заместитель главы Администрации президента времен Виктора Януковича – Андрей Портнов заявил, что Голосеевский райсуд Киева по его заявлению обязал прокуратуру Автономной Республики Крым начать расследование в отношении Шевченко из-за земельного участка в Крыму.

По его словам, дипломата подозревают в продаже этого участка – "слишком спокойном владении и распоряжении землей в оккупированном Крыму и оплате за нее налогов в российский бюджет".

Никаких документов по российским законам я, конечно, не подписывал. Есть версии о фальсификации и мошенничестве. Буду ждать выводы следствия,

– ответил на это Шевченко.

Он также отметил, что купил участок вместе с отцом более 10 лет назад в Сакском районе.

"У меня есть земля в украинском Крыму. Крыма российского для меня не существует. Так же, как и любых фиговых (или фейковых) документов от оккупационной власти", – подчеркнул он.