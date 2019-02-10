Посол України в Канаді зробив заяву щодо своєї власності в окупованому Криму

Посол України в Канаді Андрій Шевченко підтвердив, що має ділянку в окупованому Криму. Однак він її придбав ще до початку окупації і не продавав.

Нерухомість у Криму – офіційно задекларована власність, написав він на своїй сторінці у Facebook.

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Ще 6 лютого колишній заступник голови Адміністрації президента часів Віктора Януковича — Андрій Портнов заявив, що Голосіївський райсуд Києва за його заявою зобов'язав прокуратуру Автономної Республіки Крим розпочати розслідування щодо Шевченка через земельну ділянку у Криму.

За його словами, дипломата підозрують у продажі цієї ділянки – "занадто спокійному володінні та розпорядженні землею в окупованому Криму та оплаті за неї податків у російський бюджет".

Жодних документів за російськими законами я, звичайно, не підписував. Є версії про фальсифікації і шахрайство. Чекатиму на висновки слідства,

– відповів на це Шевченко.

Він також зазначив, що купив ділянку разом із батьком більше 10 років тому у Сакському районі.



"У мене є земля в українському Криму. Криму російського для мене не існує. Так само, як і будь-яких фІгових (чи фейкових) документів від окупаційної влади", – наголосив він.