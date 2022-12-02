Об этом сообщил посол Украины в Польше Василий Зварыч. Он отметил, что свертки начали находить вчера.

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Действительно, вчера имело место получение нами подозрительных конвертов в Варшаве, в Кракове, а сегодня утром второй раз поступил подозрительный конверт в Кракове,

– заявил Зварыч.

Какие посылки поступали в консульства:

вчера генконсульство в Кракове получило конверт с неизвестным порошком,

а в посольстве в Варшаве и сегодня в Кракове – конверт с органическими остатками животного происхождения.

Как отметил Зварыч, украинские дипломаты и консулы в Варшаве и Кракове после получения подозрительных конвертов вызвали полицию и соответствующие службы, которые быстро отреагировали на вызовы.

Обзор этих конвертов проводился с участием пиротехников и экспертов.

Главное об угрозах посольствам Украины

Украинские посольства во всем мире продолжают получать угрозы. Им отправляют пакеты с жуткими находками, в том числе глазами животных.

Известно, что такие свертки получили посольства в Венгрии, Нидерландах, Польше, Хорватии, Италии, генеральные консульства в Неаполе и Кракове, а также Брно.

Случилось это после того, как конверт разразился в посольстве Украины в Мадриде. Взрыв расследуют как теракт.

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