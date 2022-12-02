Про це повідомив посол України в Польщі Василь Зварич. Він зазначив, що пакунки почали находити вчора.

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Справді, вчора мало місце отримання нами підозрілих конвертів у Варшаві, у Кракові, а сьогодні вранці вдруге надійшов підозрілий конверт у Кракові,

– заявив Зварич.

Які посилки надходили у консульства:

учора генконсульство у Кракові отримало конверт з невідомим порошком,

а в посольстві у Варшаві та сьогодні вдруге у Кракові – конверт з органічними рештками тваринного походження.

Як зазначив Зварич, українські дипломати та консули у Варшаві та Кракові після отримання підозрілих конвертів викликали поліцію та відповідні служби, які швидко відреагували на виклики.

Огляд цих конвертів проводили за участю піротехніків та експертів.

Головне про погрози посольствам України

Українські посольства по всьому світу продовжують отримувати погрози. Їм відправляють пакунки з моторошними знахідками, зокрема очима тварин.

Відомо, що такі пакунки отримали посольства в Угорщині, Нідерландах, Польщі, Хорватії, Італії, генеральні консульства у Неаполі та Кракові, а також Брно.

Сталося це після того, як конверт вибухнув у посольстві України у Мадриді. Вибух розслідують як теракт.

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