В посольстве США рекомендовали своим гражданам немедленно покинуть Украину

Американцам рекомендуют покинуть территорию Украины из-за угрозы нового российского вторжения. Мол, ситуация может ухудшиться в любой момент.

Соответствующее сообщение появилось на сайте посольства США в Украине вечером 26 января. В ведомстве призвали американцев немедленно рассмотреть возможность выезда из страны.

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Ситуация до сих пор непредсказуема, – посольство

Американцам рекомендуют выбрать "коммерческие или другие частные транспортные средства". В посольстве также напомнили, что они, в частности, могут воспользоваться коммерческими рейсами из всех международных аэропортов Украины.

Ситуация с безопасностью в Украине остается непредсказуемой из-за роста угрозы военных действий России и может ухудшиться без предупреждения,

– так дипломаты объяснили свой призыв.

Посольство США остается открытым

На сайте отмечено, что посольство США в Украине продолжает свою работу. Там могут оформлять американские паспорта и консульские отчеты о рождении за рубежом, а также предоставлять кредиты гражданам США, желающим покинуть государство, но не имеющим для этого достаточно денег.

Если возникнут трудности при бронировании билетов или появится необходимость другой помощи, дипломаты рекомендовали обращаться в посольство для получения дальнейших инструкций. Американцев, которые намерены оставаться в Украине, попросили заполнить специальную онлайн-форму.

Обратите внимание! Накануне в Белом доме подчеркнули, что США разрешают своим дипломатам покинуть Украину по желанию. Однако об организованной эвакуации посольства пока не речь не идет.

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