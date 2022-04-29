Адрес посольства Азербайджанской Республики в столице не изменился.

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Следует отметить, что предоставление возможных консульских услуг во временном офисе посольства во Львове будет продлено до 6 мая.

Начиная с 29 апреля 2022 года, посольство Азербайджанской Республики в Украине возобновило свою деятельность в городе Киеве,

– говорится в сообщении.

Напомним, что ранее из-за боевых действий в Киеве Посольство Азербайджана приостановило работу в столице и работало во Львове.

Какие еще посольства возобновляют работу в Киеве

К полномасштабному наступлению России в Украину другие страны начали высылать своих дипломатов из Киева. Тогда некоторые ведомства переехали во Львов.

После того как Вооруженные Силы Украины прогнали российских захватчиков с Киевской области, страны начали возвращать свои посольства в столицу, несмотря на продолжение войны.

В Киеве уже заработали посольства: Нидерландов, Франции, Италии, Турции, Латвии, Литвы, Эстонии, Польши, Чехии, Словении, Ватикана, Молдовы, Ирана, Казахстана, Таджикистана и Туркменистана.

Заявили о готовности вернуться в Киев и дипломаты США. В настоящее время идет подготовка к скорейшему возобновлению их работы в столице.

Посольствам важно вернуться в столицу не только из соображений солидарности, но и ввиду важности непрерывности процесса решения вопросов двусторонних отношений, особенно конфиденциальных.

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