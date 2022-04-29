Адреса посольства Азербайджанської Республіки у столиці не змінилася.

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Варто зауважити, що надання можливих консульських послуг у тимчасовому офісі посольства у Львові буде продовжено до 6 травня.

Починаючи з 29 квітня 2022 року, посольство Азербайджанської Республіки в Україні відновило свою діяльність у місті Київ,

– мовиться у повідомленні.

Нагадаємо, що раніше через бойові дії у Києві Посольство Азербайджану призупинило роботу у столиці та працювало у Львові.

Які ще посольства відновлюють роботу у Києві

До повномасштабного наступу Росії на Україну інші країни почали висилати своїх дипломатів з Києва. Тоді деякі відомства переїхали до Львова.

Після того, як Збройні Сили України прогнали російських загарбників з Київщини, країни почали повертати свої посольства у столицю, попри продовження війни.

У Києві вже запрацювали посольства: Нідерландів, Франції, Італії, Туреччини, Латвії, Литви, Естонії, Польщі, Чехії, Словенії, Ватикану, Молдови, Ірану, Казахстану, Таджикистану й Туркменістану.

Заявили про готовність повернутися до Києва й дипломати США. Наразі триває підготовка до якнайшвидшого відновлення їхньої роботи у столиці.

Посольствам важливо повернутись до столиці не тільки з міркувань солідарності, а й зважаючи на важливість безперервності процесу розв'язання питань двосторонніх відносин, особливо конфіденційних.

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