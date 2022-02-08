По данным СМИ, переезд посольства из Киева на Запад активно обсуждается. В то же время представитель Госдепартамента сказал, что пока им нечего сообщить.

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Посольство США в Киеве подчеркнуло, что остается открытым для предоставления большинства консульских услуг.

Как мы продолжаем советовать, гражданам США в Украине следует рассмотреть возможность выезда сейчас с использованием коммерческого или другого частного транспорта,

– говорится в сообщении.

Обратите внимание! В конце января в Washington Post сообщили, что украинская разведка вывезла секретные документы из Киева на Запад в безопасное место.

Зеленский встретился с иностранными дипломатами

Владимир Зеленский встретился с иностранными дипломатами.

Украинский лидер призвал их оставаться в Украине и не нагнетать ситуацию.

Зеленский подчеркнул, что сейчас Украина нуждается в личном присутствии союзников и партнеров.

Украинский лидер отметил: нагнетание тревоги наносит не меньшие экономические потери, чем прямые военные действия.

Важно! Вооруженные силы Украины готовы противостоять агрессии Кремля и защищать нашу землю. К тому же, международные партнеры поддерживают суверенитет, территориальную целостность Украины и готовы вводить против России новые усиленные санкции.



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