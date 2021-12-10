Посольство США отреагировало на обвинения России из-за корабля "Донбасс"

В американском посольстве отреагировали на безосновательные обвинения России. 9 декабря там жаловались через украинский корабль "Донбасс" и заявляли, что он движется в сторону Керченского пролива.

Дипломаты США описали свою позицию по этому инциденту. Они решительно подчеркнули, что "Донбасс" имеет полное право плавать в украинских водах.

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Это очередное проявление агрессии Москвы, – дипломаты

В посольстве подчеркнули, что обвинения России являются ложными. "Они являются частью неустанной кампании по отвлечению от ее последних провокационных действий", – говорится в заявлении. Дипломаты отметили, что новые незаконные ограничения в Керченском проливе и Азовском море являются очередным проявлением агрессии Кремля против Украины.

Россия заявляла о якобы провокации Украины

9 декабря российские СМИ сообщили, что корабль Военно-морских сил Украины движется в сторону Керченского пролива. В российской ФСБ цинично утверждали, что судно якобы создает угрозу безопасности мореплавания. Впрочем, впоследствии оккупанты заявили, что оно все же изменило курс и возвращается.

Как отреагировали в Минобороны

В украинском Министерстве обороны опровергли все российские заявления. Алексей Резников отметил, что Азовское море является общей акваторией как для Украины, так и для России.

Он пояснил, что речь идет об украинском поисково-спасательном судне, на борту которого даже нет вооружения. Поэтому информация о якобы угрозе из-за "Донбасса" является очередным вбросом России.

В то же время глава ведомства обратил внимание на близость российских кораблей. По его словам, они находятся в 30 километрах от Мариуполя и Бердянска.

Российские провокации: смотрите видео

Полный текст сообщения американского посольства в твиттере:

"Донбасс" имеет полное право плавать в водах Украины. Ложные обвинения России являются частью ее неустанной кампании по отвлечению от ее последних агрессивных провокационных действий. Новые незаконные ограничения в Керченском проливе и Азовском море – очередной акт агрессии против Украины."