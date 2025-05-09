Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на посольство США.

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Посольство США предупредило об угрозе обстрелов

В посольстве США в Киеве заявили, что получили информацию о потенциально значительной воздушной атаке. Она может произойти в любой момент в течение следующих нескольких дней.

Поэтому, посольство, как всегда, рекомендует гражданам США быть готовыми немедленно пройти в укрытие в случае объявления воздушной тревоги.

Вместе с тем, следует отметить, что Россия – страна-агрессор. Оккупанты в любой момент могут нанести удар, поэтому важно постоянно прислушиваться к сигналам тревоги и реагировать на них.

К слову, оперативно о тревогах, угрозе ударных БПЛА или ракетной опасности для всех областей, взрывах, а также последствиях российских атак читайте в нашем телеграме.

В посольстве гражданам порекомендовали:

следить за обновлениями через местные СМИ,

заранее определять ближайшие укрытия для безопасного пребывания,

в случае воздушной тревоги немедленно направляться в убежище,

следовать инструкциям местных властей и служб экстренной помощи.

Ранее стало известно, что российские стратегические бомбардировщики перемещаются на авиабазу "Белая" в Иркутской области после атаки на "Энгельс-2". Так, у границы с Украиной по состоянию на 4 мая оставались 4 борта Ту-95МС и 2 борта Ту-160.

Когда Россия массированно атаковала Украину

Каждую ночь российская армия запускает по территории Украины десятки дронов-камикадзе. Однако страна-агрессор продолжает наносить массированные удары.

Так, Россия массированно атаковала Украину 24 апреля. Тогда оккупанты выпустили по территории Украины 215 воздушных целей, среди которых 145 дронов и 70 ракет различных типов.

Под массированным ударом оказался Киев. В столице зафиксировали едва ли не самые большие разрушения. Также разрушения зафиксировали на Харьковщине, Днепропетровщине, Житомирщине, Запорожье и Хмельницкой области.

Кроме того, в результате атаки было много погибших и пострадавших. Так, в столице погибло 12 человек. Еще более 90 – пострадали.