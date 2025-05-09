Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на посольство США.

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Посольство США попередило про загрозу обстрілів

У посольстві США в Києві заявили, що отримали інформацію про потенційно значну повітряну атаку. Вона може статися в будь-який момент протягом наступних кількох днів.

Відтак, посольство, як завжди, рекомендує громадянам США бути готовими негайно пройти в укриття у разі оголошення повітряної тривоги.

Разом з тим, слід наголосити, що Росія – країна-агресор. Окупанти будь-якої миті можуть завдати удару, тому важливо постійно дослухатися до сигналів тривоги та реагувати на них.

До слова, оперативно про тривоги, загрозу ударних БпЛА чи ракетну небезпеку для всіх областей, вибухи, а також наслідки російських атак читайте в нашому телеграмі.

У посольстві громадянам порекомендували:

слідкувати за оновленнями через місцеві ЗМІ,

заздалегідь визначати найближчі укриття для безпечного перебування,

у разі повітряної тривоги негайно прямувати до сховища,

дотримуватися інструкцій місцевої влади та служб екстреної допомоги.

Раніше стало відомо, що російські стратегічні бомбардувальники переміщуються на авіабазу "Біла" в Іркутській області після атаки на "Енгельс-2". Так, біля кордону з Україною станом на 4 травня залишалися 4 борти Ту-95МС і 2 борти Ту-160.

Коли Росія масовано атакувала Україну

Щоночі російська армія запускає по території України десятки дронів-камікадзе. Однак країна-агресорка продовжує завдавати масованих ударів.

Так, Росія масовано атакувала Україну 24 квітня. Тоді окупанти випустили по території України 215 повітряних цілей, серед яких 145 дронів та 70 ракет різних типів.

Під масованим ударом опинився Київ. У столиці зафіксували чи не найбільші руйнування. Також руйнування зафіксували на Харківщині, Дніпропетровщині, Житомирщині, Запоріжжі та Хмельниччині.

Крім того, унаслідок атаки було багато загиблих та постраждалих. Так, у столиці загинуло 12 осіб. Ще понад 90 – постраждали.