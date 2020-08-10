У украинцев снова есть возможность получить визу в Соединенные Штаты. Сейчас Посольство США выдает их только студентам. С 12 августа ограничено будут проводить собеседования по визам типов F, M, J.

Посольство Соединенных Штатов в Украине возобновило предоставление некоторых неиммиграционных визовых услуг в ограниченном объеме, сообщили в фейсбуке диппредставительства.

Читайте также США отменяют запрет на путешествия для своих граждан

Сейчас получить визу могут студенты. В посольстве призывают желающих заходить на сайт www.ustraveldocs.com, чтобы назначить себе визовое собеседование для получения студенческой визы.

Кроме того, с 12 августа в ограниченном объеме будут выдавать также неиммиграционные визы типов F, M, J.

Напомним, 22 июня президент США Дональд Трамп подписал декларацию, что приостанавливает въезд в США для некоторых категорий иммигрантов и не иммигрантов.

Запрет на въезд в США: основное

В список попали те, кто якобы является риском для рынка труда США в результате массового распространения коронавируса.

Новые ограничения вступили в силу с 12:01 24 июня, заканчиваются 31 декабря 2020 года.

Кроме того, Трамп может снова продлить срок их действия.

Узнайте больше Трамп приостанавливает выдачу ряда виз, в частности айтишникам: в Amazon и Google разъярены