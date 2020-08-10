Українці знову мають можливість отримати візу в Сполучені Штати. Наразі Посольство США видає їх лише студентам. З 12 серпня обмежено проводитимуть співбесіди за візами типів F, M, J.

Посольство Сполучених Штатів в Україні відновило надання деяких неімміграційних візових послуг в обмеженому обсязі, повідомили у фейсбуці диппредставництва.

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Наразі отримати візу можуть студенти. У посольстві закликають охочих заходити на сайт www.ustraveldocs.com, щоб призначити собі візову співбесіду для отримання студентської візи.

Крім того, з 12 серпня в обмеженому обсязі видаватимуть також неімміграційні візи типів F, M, J.

Нагадаємо, 22 червня президент США Дональд Трамп підписав декларацію, яка призупиняє в’їзд до США деяких категорій іммігрантів та не іммігрантів.

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До списку потрапили ті, хто начебто є ризиком для ринку праці США внаслідок масового поширення коронавірусу.

Нові обмеження набули чинності з 12:01 24 червня, закінчуються 31 грудня 2020 року.

Крім того, Трамп може знову продовжити термін їхньої дії.

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