У США повідомили, що країна має намір тимчасово зупинити видавати робочі візи певним категоріям іноземців. Усе через пандемію COVID-19. Відповідне рішення ухвалили в Білому Домі.

Зробили це, щоб забезпечити робочими місцями американців. Про це повідомили у National Public Radio США.

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На тлі пандемії COVID-19 безробіття в США сягнуло рекордних 20%. Тож влада вирішила в такий спосіб забезпечити громадян робочими місцями. Зокрема, до кінця 2020 року припинять видавати такі візи:

H1B – дає право на роботу висококваліфікованим працівникам, зокрема у сфері ІТ;

– дає право на роботу висококваліфікованим працівникам, зокрема у сфері ІТ; L1 – для переведення на інше місце роботи в рамках однієї компанії чи корпорації;

– для переведення на інше місце роботи в рамках однієї компанії чи корпорації; H2B – для малокваліфікованих працівників, які працюють в готельній індустрії та на будівництві, але не в агросекторі;

– для малокваліфікованих працівників, які працюють в готельній індустрії та на будівництві, але не в агросекторі; J1 – видається науковцям, студентам та іншим учасникам програм наукового та культурного обміну.

Увага. Указ не стосуватиметься тих, хто вже перебуває на території США.

Призупинення видачі віз до кінця року розкритикували великі американські корпорації в ІТ-сфері. У них дуже активно наймають на роботу фахівців з-за кордону, зокрема і з України. Тепер же корпораціям доведеться шукати інші форми співпраці з іноземцями.