Трамп призупиняє видачу низки віз: "ні" – менеджерам, студентам та сезонникам
У США повідомили, що країна має намір тимчасово зупинити видавати робочі візи певним категоріям іноземців. Усе через пандемію COVID-19. Відповідне рішення ухвалили в Білому Домі.
Зробили це, щоб забезпечити робочими місцями американців. Про це повідомили у National Public Radio США.
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На тлі пандемії COVID-19 безробіття в США сягнуло рекордних 20%. Тож влада вирішила в такий спосіб забезпечити громадян робочими місцями. Зокрема, до кінця 2020 року припинять видавати такі візи:
- H1B – дає право на роботу висококваліфікованим працівникам, зокрема у сфері ІТ;
- L1 – для переведення на інше місце роботи в рамках однієї компанії чи корпорації;
- H2B – для малокваліфікованих працівників, які працюють в готельній індустрії та на будівництві, але не в агросекторі;
- J1 – видається науковцям, студентам та іншим учасникам програм наукового та культурного обміну.
Призупинення видачі віз до кінця року розкритикували великі американські корпорації в ІТ-сфері. У них дуже активно наймають на роботу фахівців з-за кордону, зокрема і з України. Тепер же корпораціям доведеться шукати інші форми співпраці з іноземцями.