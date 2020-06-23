В США сообщили, что страна намерена временно остановить выдачу рабочих виз определенным категориям иностранцев. Все из-за пандемии COVID-19. Соответствующее решение приняли в Белом Доме.

Сделали это, чтобы обеспечить рабочими местами американцев. Об этом сообщили в National Public Radio США.

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На фоне пандемии COVID-19 безработица в США достигла рекордных 20%. Поэтому власти решили таким образом обеспечить граждан рабочими местами. В частности, до конца 2020 года прекратят выдавать такие визы:

H1B – дает право на работу высококвалифицированным работникам, в частности в сфере ІТ;

– дает право на работу высококвалифицированным работникам, в частности в сфере ІТ; L1 – для перевода на другое место работы в рамках одной компании или корпорации;

– для перевода на другое место работы в рамках одной компании или корпорации; H2B – для малоквалифицированных работников, работающих в гостиничной индустрии и на строительстве, но не в агросекторе;

– для малоквалифицированных работников, работающих в гостиничной индустрии и на строительстве, но не в агросекторе; J1 – выдается ученым, студентам и другим участникам программ научного и культурного обмена.

Внимание. Указ не коснется тех, кто уже находится на территории США.

Приостановление выдачи виз до конца года раскритиковали крупные американские корпорации в ІТ-сфере. У них очень активно нанимают на работу специалистов из-за рубежа, в том числе и из Украины. Теперь же корпорациям придется искать другие формы сотрудничества с иностранцами.