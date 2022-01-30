Посольство США вновь призывает американцев покинуть Украину

Посольство США в Украине призвало своих граждан покинуть Украину. Говорится, что ситуация остается непредсказуемой и может ухудшиться без предупреждения.

В посольстве заявили, что гражданам Штатов стоит рассмотреть возможность выезда из Украины уже сейчас. Для этого можно использовать коммерческие или частные транспортные средства.

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Людям, которые хотят выехать наземным транспортом, предлагают несколько вариантов.

В то же время из-за пандемии коронавируса им необходимо учитывать требования для въезда, которые устанавливает каждая страна. Они могут отличаться от требований к путешественникам, прибывающим самолетом.

Эвакуацию не планируют

В Белом доме 25 января сообщили, что Штаты позволяют своим дипломатам покинуть Украину по желанию. В то же время проводить эвакуацию посольства не собираются.

Соответствующее заявление сделала пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки. В то же время она заверила, что деньги для эвакуации из Украины есть.

Посольство также может оказать помощь, и это очень похоже на то, что мы сделали в Эфиопии и многих других странах в течение последних нескольких десятилетий, но нет намерения эвакуировать граждан,

– заявила Псаки.