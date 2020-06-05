Посольство Украины в США постепенно восстанавливает прием посетителей по консульским вопросам. Однако к посетителям есть ряд требований.

Прием посетителей по консульским вопросам начнется с 9 июня, заявили в посольстве Украины в США. Однако консульский прием будет происходить исключительно по предварительной записи.

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Пока же посольство рассматривает три консульских вопроса:

паспортный вопрос;

по вопросам нотариата;

по вопросам гражданства, оставления на постоянное проживание и истребования.

Пока действует карантин и пандемия коронавируса, в консульстве ввели правила поведения во время приема:

приходить на прием в определенное время, поскольку в помещении, где проходит консульский прием, одновременно может находиться только один человек;

заранее подготовиться к визиту (иметь при себе все необходимые заполненные заявления, оригиналы и копии документов, money order на определенную сумму консульского действия);

использовать средства индивидуальной защиты (защитные маски и перчатки). Перед подачей документов и после воспользоваться дезинфицирующими средствами, в том числе размещенными в помещении для посетителей консульского отдела.

Для решения вопросов экстренного характера (в случае угрозы жизни или смерти/гибели граждан Украины) звонить по телефону "горячей линии" (+1) 202322 2616.