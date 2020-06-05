Посольство України в США поступово відновлює прийом відвідувачів з консульських питань. Однак щодо відвідувачів є низка вимог.

Прийом відвідувачів з консульських питань розпочнеться з 9 червня, заявили у Посольстві України в США. Однак консульський прийом відбуватиметься виключно за попереднім записом.

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Поки ж посольство розглядає три консульські питання:

паспортне питання;

питання нотаріату;

питання громадянства, залишення на постійне проживання та витребування.

Поки діє карантин, у консульстві запровадили правила поведінки під час прийому:

приходити на прийом у визначений час, оскільки в приміщенні, де відбувається консульський прийом, одночасно може перебувати виключно одна особа;

заздалегідь підготуватися до візиту (мати з собою всі необхідні заповнені заяви, оригінали та копії документів, money order на визначену суму консульської дії);

використовувати засоби індивідуального захисту (захисні маски та рукавички). Перед подачею документів та опісля треба скористатися дезінфекційними засобами, які зокрема розміщені у приміщенні для відвідувачів консульського відділу.

Для вирішення питань екстреного характеру (в разі загрози життю чи смерті/загибелі громадян України) телефонувати за номером "гарячої лінії" (+1) 202 322 2616.