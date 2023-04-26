Речь о случае на концерте российского музыканта Noize MC и на чемпионате по танцам. Посольство Украины в Молдове пообещало решительный ответ.

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Посольство Украины в Республике Молдова внимательно изучает все обстоятельства упомянутых инцидентов,

– говорится в сообщении.

Кроме этого, в ведомстве отметили, что в случае, если будут подтверждены факты проявления неуважения/надругательства к Государственному флагу Украины, "реакция будет решительной и однозначной".

Что известно об инцидентах