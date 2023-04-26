Речь о случае на концерте российского музыканта Noize MC и на чемпионате по танцам. Посольство Украины в Молдове пообещало решительный ответ.
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Посольство Украины в Республике Молдова внимательно изучает все обстоятельства упомянутых инцидентов,
– говорится в сообщении.
Кроме этого, в ведомстве отметили, что в случае, если будут подтверждены факты проявления неуважения/надругательства к Государственному флагу Украины, "реакция будет решительной и однозначной".
Что известно об инцидентах
- 22 апреля в Кишиневе на концерте российского музыканта Noize MC (Иван Алексеев), который с начала полномасштабного вторжения России в Украину осудил захватническую войну Кремля и уехал из страны-агрессора, охранники в клубе грубо отбирали у посетителей украинские флаги.
- За неделю до этого, 16 апреля, в Кишиневе прошел чемпионат мира по латиноамериканским танцам среди профессионалов (WDSF PD World Championship Latin). По словам украинских танцоров, организаторы чемпионата, а именно Федерация спортивных танцев Молдовы, запретила им выйти на церемонию представления участников с флагом Украины.