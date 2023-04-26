Мова про випадок на концерті російського музиканта Noize MC та на чемпіонаті з танців. Посольство України у Молдові пообіцяло рішучу відповідь.
Дивіться також Завдяки українській розвідці Росія частково змінила плани щодо перевороту в Молдові
Посольство України в Республіці Молдова уважно вивчає всі обставини згаданих інцидентів,
– йдеться в повідомленні.
Крім цього, у відомстві наголосили, що у разі, якщо буде підтверджено факти прояву неповаги/наруги до Державного прапора України, "реакція буде рішуча і однозначна".
Що відомо про інциденти
- 22 квітня у Кишиневі на концерті російського музиканта Noize MC (Іван Алексєєв), який від початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну засудив загарбницьку війну Кремля і виїхав з країни-агресора, охоронці в клубі грубо відбирали у відвідувачів українські прапори.
- За тиждень до цього, 16 квітня, в Кишиневі пройшов чемпіонат світу з латиноамериканських танців серед професіоналів (WDSF PD World Championship Latin). За словами українських танцюристів, організатори чемпіонату, а саме Федерація спортивних танців Молдови, заборонила їм вийти на церемонію представлення учасників з прапором України.