Алексей Данилов рассказал в интервью, что благодаря огласке Россия частично изменила планы. Однако секретарь СНБО объяснил, что Украина более чем уверена – окончательно Кремль планы не изменит.

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Что сказал Данилов о планах Кремля по Молдове

В Молдове наблюдается такая же захватническая политика, как и в Украине. Но там так называемая попытка "тихой" оккупации, а у нас попытка оккупации с использованием оружия. Следует понимать, что Россия – это имперская страна, которая хочет захватывать, захватывать и захватывать,

– объяснил Данилов.

Кроме того, чиновник ответил на вопрос, как переворот в Молдове, если произойдет, повлияет на российско-украинскую войну. Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины пояснил, что:

очень хочет, чтобы этого не произошло;

миру нужно реагировать на российские мятежи, постоянно происходящие на тех или иных территориях.

"В этих экспериментах России нужно ставить точку. Если бы мир реагировал вовремя, мы бы сейчас не были в ситуации войны", – заявил Данилов.

Россия готовила переворот в Молдове