Алексей Данилов рассказал в интервью, что благодаря огласке Россия частично изменила планы. Однако секретарь СНБО объяснил, что Украина более чем уверена – окончательно Кремль планы не изменит.
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Что сказал Данилов о планах Кремля по Молдове
В Молдове наблюдается такая же захватническая политика, как и в Украине. Но там так называемая попытка "тихой" оккупации, а у нас попытка оккупации с использованием оружия. Следует понимать, что Россия – это имперская страна, которая хочет захватывать, захватывать и захватывать,
– объяснил Данилов.
Кроме того, чиновник ответил на вопрос, как переворот в Молдове, если произойдет, повлияет на российско-украинскую войну. Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины пояснил, что:
- очень хочет, чтобы этого не произошло;
- миру нужно реагировать на российские мятежи, постоянно происходящие на тех или иных территориях.
"В этих экспериментах России нужно ставить точку. Если бы мир реагировал вовремя, мы бы сейчас не были в ситуации войны", – заявил Данилов.
Россия готовила переворот в Молдове
- В начале февраля 2022 года Владимир Зеленский во время визита в Брюссель заявил, что наша разведка перехватила план России. Он заключался в том, что Кремль хотел разрушить политическую ситуацию в Молдове.
- Президент Молдовы Майя Санду заявила, что говорится о краткосрочном плане, предусматривающем диверсии с привлечением лиц с военной подготовкой. Однако они должны были быть переодеты в гражданское.
- Заместитель государственного секретаря США по Европе и Евразии Карен Донфрид заявила, что это знакомый "российский сценарий". Она объяснила, что с этим сценарием мы хорошо знакомы. Это ведь Россия сделала в Молдове, Украине, Грузии. Карен Донфрид добавила, что список можно продолжать.