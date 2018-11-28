Посольство США подготовило рекомендации для граждан, желающих посетить Украину

Посольство Соединенных Штатов Америки в Украине опубликовало перечень рекомендаций для американцев, которые хотят посетить Украину во время действия военного положения.

Перечень рекомендаций опубликован на официальном сайте ведомства.

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В тексте рекомендаций американских граждан предупреждают о большом количестве полиции и военных на улицах 10 областей, в которых введен специальный правовой режим. Также путешествующим в Украине стоит приготовиться к возможным обыскам, проверкам и перекрытию улиц.

Гражданам США рекомендуют воздержаться от посещения митингов, следить за новостями в СМИ и не нарушать законы военного положения.

Что такое военное положение?Это не объявление войны, а особый правовой режим, что вводится в Украине или в отдельных ее местностях в случаях вооруженной агрессии против Украины, нападения на нее, а также если существует опасность для независимости и территориальной целостности государства. Правовой основой введения военного положения является Конституция Украины, закон Украины "О правовом режиме военного положения", а также указ президента. Чтобы решение СНБО вступило в силу, за него должна проголосовать Верховная Рада. Закон О правовом режиме военного положения предусматривает ряд положений по изменению прав и свобод граждан, однако не обязательно все они будут введены. Исчерпывающий перечень прав и свобод человека как гражданина, которые в течение действия военного положения будут ограничены, и срок их ограничения, должен содержаться в Указе Президента.