09:10
28 нояб 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      Смотри онлайн онлайн
      рус
      ВОЕННОЕ ПОЛОЖЕНИЕ В УКРАИНЕ КОНФЛИКТ В АЗОВСКОМ МОРЕ АВТО НА ЕВРОНОМЕРАХ
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля. Восстание роботов в России. Google по-российски
      Вєсті Кремля
      00:13, сегодня
      Вести.UA. Фантастические депутаты. Омелян в тренде
      Вєсті.UA
      00:28, сегодня
      Как бизнесмены в Украине помогают РФ производить опасное оружие
      ЦРУ
      09:00, сегодня
      Українці в очікуванні: про що мовчить Порошенко
      Підсумки дна
      19:00, 12 октября
      Вспомнить Все. Субботники и воскресники
      Згадати все
      00:59, сегодня
      Телеканал новостей 24 Новости Новости мира
      ВОЕННОЕ ПОЛОЖЕНИЕ В УКРАИНЕ КОНФЛИКТ В АЗОВСКОМ МОРЕ АВТО НА ЕВРОНОМЕРАХ

      Посольство США подготовило рекомендации для граждан, желающих посетить Украину

      289 Читати новину українською
      U.S. Embassy in Ukraine
      U.S. Embassy in Ukraine / Фото из открытых источников

      Посольство Соединенных Штатов Америки в Украине опубликовало перечень рекомендаций для американцев, которые хотят посетить Украину во время действия военного положения.

      Перечень рекомендаций опубликован на официальном сайте ведомства.

      Читайте также: Введение военного положения в Украине: что оно меняет в жизни украинцев

      В тексте рекомендаций американских граждан предупреждают о большом количестве полиции и военных на улицах 10 областей, в которых введен специальный правовой режим. Также путешествующим в Украине стоит приготовиться к возможным обыскам, проверкам и перекрытию улиц.

      Гражданам США рекомендуют воздержаться от посещения митингов, следить за новостями в СМИ и не нарушать законы военного положения.

      Что такое военное положение?Это не объявление войны, а особый правовой режим, что вводится в Украине или в отдельных ее местностях в случаях вооруженной агрессии против Украины, нападения на нее, а также если существует опасность для независимости и территориальной целостности государства. Правовой основой введения военного положения является Конституция Украины, закон Украины "О правовом режиме военного положения", а также указ президента. Чтобы решение СНБО вступило в силу, за него должна проголосовать Верховная Рада. Закон О правовом режиме военного положения предусматривает ряд положений по изменению прав и свобод граждан, однако не обязательно все они будут введены. Исчерпывающий перечень прав и свобод человека как гражданина, которые в течение действия военного положения будут ограничены, и срок их ограничения, должен содержаться в Указе Президента.

       

       

      Теги: Новости Украины Военное положение в Украине Новости политики Новости США
      Источник: 24 Канал
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      У российского газа появился серьезный конкурент
      27 ноября , 23:14 У российского газа появился серьезный конкурент
      Злой Одессит 5429
      Символические достижения: есть ли в Украине успешные реформы
      27 ноября , 22:00 Символические достижения: есть ли в Украине успешные реформы
      Павло Казарін 290
      99% цивільних українців не помітять воєнного стану
      27 ноября , 20:33 99% цивільних українців не помітять воєнного стану
      Артем Овдієнко 2036
      Введение военного положения в Украине: что оно меняет в жизни украинцев
      27 ноября , 20:01 Введение военного положения в Украине: что оно меняет в жизни украинцев
      119547
      Конфликт в Азовском море: что известно о пленных украинских моряках
      27 ноября , 19:00 Конфликт в Азовском море: что известно о пленных украинских моряках
      2803
      Пышнотелые женщины более раскованы в постели: исследование
       21 сентября 2016 , 04:19 13
      "Игра престолов" 7 сезон 7 серия: опубликован трейлер эпизода
       21 августа 2017 , 11:52
      Таблица Менделеева официально пополнилась четырьмя уникальными элементами
       5 января 2016 , 15:01
      Агрессия России в Азовском море: в США ожидают контакта Путина и Порошенко
       27 ноября , 07:24
      Открывай легендарные места: Сопот
       9 апреля , 12:00
      Открывай легендарные места: Сады Hortulus Spectabilis
       16 апреля , 15:00
      Новости
      Больше новостей
      При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
      не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
      Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
      Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
      Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

      Made by
      Залиште відгук