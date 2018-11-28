Посольство США підготувало рекомендації для громадян, які бажають відвідати Україну

Посольство Сполучених Штатів Америки в Україні опублікувало перелік рекомендацій для американців, які мають на меті візит в Україну під час дії воєнного стану.

Перелік рекомендацій опубліковано на офіційному сайті відомства.

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У тексті рекомендацій американських громадян попереджають про велику кількість поліції та військових на вулицях 10 областей у яких введено спеціальний правовий режим. Також подорожуючим в Україні варто приготуватися до можливих обшуків, перевірок та перекриття вулиць.

Громадянам США рекомендують утриматися від відвідування мітингів, стежити за новинами в ЗМІ та не порушувати закони воєнного стану.

Що таке воєнний стан?Це не оголошення війни, а особливий правовий режим, що вводиться в Україні або в окремих її місцевостях у випадках збройної агресії проти України, нападу на неї, а також якщо існує небезпека для незалежності та територіальної цілісності держави. Правовою основою введення воєнного стану є Конституція України, закон України "Про правовий режим воєнного стану", а також указ президента. Аби рішення РНБО вступило в силу, за неї має проголосувати Верховна Рада. Закон про правовий режим воєнного стану передбачає низку положень щодо зміни прав і свобод громадян, однак не обов'язково всі вони будуть введені. Вичерпний перелік прав і свобод людини як громадянина, які протягом дії воєнного стану будуть обмежені, та термін їх обмеження, має міститися в Указі Президента.