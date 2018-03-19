Посольство Турции в Дании атаковали: здание забросали коктейлями Молотова
В ночь на понедельник, 19 марта, неизвестные забросали коктейлями Молотова посольство Турции в Копенгагене.
Злоумышленники использовали минимум четыре бутылки с зажигательной смесью, сообщает Nyheder.
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Правоохранители, которые были рядом, заметили как минимум двух человек, которые бежали с места происшествия, в 02.54. Однако задержать их не удалось, ведь полицейские решили сосредоточиться на предотвращении распространения пожара.
Пока у полиции нет подозреваемых по этому делу. Однако охрану дипучреждения усилили.
Отмечается, что посольство было пустое ночью. Таким образом, не было риска, что кто-то получил травму во время нападения.
Источник: 24 Канал
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