Посольство Турции в Дании атаковали: здание забросали коктейлями Молотова

В ночь на понедельник, 19 марта, неизвестные забросали коктейлями Молотова посольство Турции в Копенгагене.

Злоумышленники использовали минимум четыре бутылки с зажигательной смесью, сообщает​ Nyheder.

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Правоохранители, которые были рядом, заметили как минимум двух человек, которые бежали с места происшествия, в 02.54. Однако задержать их не удалось, ведь полицейские решили сосредоточиться на предотвращении распространения пожара.

Пока у полиции нет подозреваемых по этому делу. Однако охрану дипучреждения усилили.

Отмечается, что посольство было пустое ночью. Таким образом, не было риска, что кто-то получил травму во время нападения.