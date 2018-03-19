Посольство Туреччини у Данії атакували: будівлю закидали коктейлями Молотова
У ніч на понеділок, 19 березня, невідомі закидали коктейлями Молотова посольство Туреччини в Копенгагені.
Зловмисники використали щонайменше чотири пляшки із запальною сумішшю, повідомляє Nyheder.
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Правоохоронці, які були поруч, помітили як мінімум двох осіб, які втікали з місця події, в 02.54. Однак затримати їх не вдалося, адже поліцейські вирішили зосередитися на недопущені поширення пожежі.
Поки у поліції немає підозрюваних у цій справі. Однак охорону дипустанови посилили.
Зазначається, що посольство було порожнє вночі. Таким чином, не було ризику, що хтось отримав травму під час нападу.
Джерело: 24 Канал
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