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ПАРАЛІМПІАДА-2018 ВИБОРИ В РОСІЇ 2018 НАДІЯ САВЧЕНКО ВІЙНА НА ДОНБАСІ

Посольство Туреччини у Данії атакували: будівлю закидали коктейлями Молотова

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Атака на посольство Туреччини у Данії
Атака на посольство Туреччини у Данії / Кадр з відео

У ніч на понеділок, 19 березня, невідомі закидали коктейлями Молотова посольство Туреччини в Копенгагені.

Зловмисники використали щонайменше чотири пляшки із запальною сумішшю, повідомляє Nyheder.

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Правоохоронці, які були поруч, помітили як мінімум двох осіб, які втікали з місця події, в 02.54. Однак затримати їх не вдалося, адже поліцейські вирішили зосередитися на недопущені поширення пожежі.

Поки у поліції немає підозрюваних у цій справі. Однак охорону дипустанови посилили.

Зазначається, що посольство було порожнє вночі. Таким чином, не було ризику, що хтось отримав травму під час нападу.

Теги: Данія Новини Туреччини
Джерело: 24 Канал
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