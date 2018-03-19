Посольство Туреччини у Данії атакували: будівлю закидали коктейлями Молотова

У ніч на понеділок, 19 березня, невідомі закидали коктейлями Молотова посольство Туреччини в Копенгагені.

Зловмисники використали щонайменше чотири пляшки із запальною сумішшю, повідомляє Nyheder.

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Правоохоронці, які були поруч, помітили як мінімум двох осіб, які втікали з місця події, в 02.54. Однак затримати їх не вдалося, адже поліцейські вирішили зосередитися на недопущені поширення пожежі.

Поки у поліції немає підозрюваних у цій справі. Однак охорону дипустанови посилили.

Зазначається, що посольство було порожнє вночі. Таким чином, не було ризику, що хтось отримав травму під час нападу.