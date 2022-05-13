Разговор пленного оккупанта со своей супругой обнародовали представители Службы безопасности Украины. Они позволили позвонить и записали все на видео. Символично, что военный сдался в плен на 9 мая.

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Кормят очень хорошо

Российский военный удовлетворен условиями пребывания в плену. В частности, его очень хорошо кормят. Однако он уже хочет домой – там его ждет сын. Однако почему-то он не подумал о долгой разлуке с ним, когда шел воевать против украинцев.

Оккупант просит жену объединиться с родными других пленных и идти штурмовать воинские части. Мужчина очень хочет попасть в списки на обмен. Но есть проблема – его считают пропавшим без вести.

Нужно, чтобы вы начали штурмовать ту часть, где мы служим, чтобы подали нас в списки на обмен. Ибо нас считают без вести пропавшими. Договоритесь как-нибудь и дайте им жару, – сказал плененный оккупант жене.

Как только оккупант увидел своего сына по видеосвязи, сразу расплакался. В то же время российские захватчики убили уже не менее 225 детей с начала полномасштабного вторжения.

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Каждый российский военный ответит за свои преступления

Служба безопасности Украины активно выявляет российских военных, совершавших военные преступления на временно оккупированных территориях. В частности, уже 6 пленных получили от 8 до 15 лет тюрьмы. Тщательная работа продолжается.

Кроме того, совместно с Офисом гепрокурора удалось идентифицировать еще трех российских оккупантов, совершавших зверства в Бучанском районе. Совсем скоро они должны быть объявлены в международный розыск.

Они убивали и пытали местных жителей, проводили допросы, незаконно захватывали частные дома и мародерили. Сейчас решают вопрос об объявлении их в международный розыск, – сказал спикер Службы безопасности Украины Артем Дехтяренко.

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