О том, что в украинских горах проводят встречу главы Украины, Польши и Литвы, в сети сообщил Владимир Зеленский.

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Президенты стран "Любинского треугольника" проводят встречу

Рад видеть в заснеженных Карпатах своих настоящих друзей Анджея Дуду и Гитанаса Науседу,

– написал Зеленский.

Украинский лидер добавил, что в рамках "Люблинского треугольника" будет говорить с главами государств о безопасности. В планах – координация дальнейших шагов по противодействию общим вызовам.

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