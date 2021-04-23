Кабмин обнародовал постановление о продлении режима адаптивного карантина. Он продлится минимум до 30 июня. Какие послабления будут – читайте далее.

Постановление о внесении изменений в некоторые акты Кабмина приняли 21 апреля. Послаблений немного, они касаются проведения государственных экзаменов и ВНО.

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Изменения ждут участников единого государственного квалификационного экзамена (в частности – пробного проведения) и тестовых экзаменов "Крок" . Их разрешено проводить в "красных" зонах.

(в частности – пробного проведения) и . Их разрешено проводить в "красных" зонах. В то же время участники внешнего независимого оценивания, прибывающие из оккупированных Крыма или Донетчины и Луганщины, будут освобождены от самоизоляции.

Карантин в Украине продлили: что известно

21 апреля украинское правительство в очередной раз продлило адаптивный карантин из-за коронавируса COVID-19. Кроме этого, до 30 июня в стране будет действовать режим чрезвычайной ситуации.

Справка. Адаптивный карантин предполагает, что области в стране распределяют на зеленую, желтую, оранжевую и красную зоны. Все зависит от того, какая там эпидемиологическая ситуация.

Премьер-министр Денис Шмыгаль предупредил, что массовые скопления людей на Пасху могут привести к новой волне заболеваемости. Поэтому призвал соблюдать установленные ограничения.



Что стоит знать об адаптивном карантине / Инфографика 24 канала