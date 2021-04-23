Правительство опубликовало постановление о продлении карантина: есть послабления
Кабмин обнародовал постановление о продлении режима адаптивного карантина. Он продлится минимум до 30 июня. Какие послабления будут – читайте далее.
Источник:Кабмин
Постановление о внесении изменений в некоторые акты Кабмина приняли 21 апреля. Послаблений немного, они касаются проведения государственных экзаменов и ВНО.
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- Изменения ждут участников единого государственного квалификационного экзамена (в частности – пробного проведения) и тестовых экзаменов "Крок". Их разрешено проводить в "красных" зонах.
- В то же время участники внешнего независимого оценивания, прибывающие из оккупированных Крыма или Донетчины и Луганщины, будут освобождены от самоизоляции.
Карантин в Украине продлили: что известно
21 апреля украинское правительство в очередной раз продлило адаптивный карантин из-за коронавируса COVID-19. Кроме этого, до 30 июня в стране будет действовать режим чрезвычайной ситуации.
Премьер-министр Денис Шмыгаль предупредил, что массовые скопления людей на Пасху могут привести к новой волне заболеваемости. Поэтому призвал соблюдать установленные ограничения.
Что стоит знать об адаптивном карантине / Инфографика 24 канала
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