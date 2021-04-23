Уряд опублікував постанову про продовження карантину: є послаблення
Кабмін оприлюднив постанову про продовження режиму адаптивного карантину. Він триватиме щонайменше до 30 червня. Які послаблення будуть – читайте далі.
Джерело:Кабмін
Постанову про внесення змін до деяких актів Кабміну ухвалили 21 квітня. Послаблень небагато, вони стосуються проведення державних іспитів та ЗНО.
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- Зміни чекають учасників єдиного державного кваліфікаційного іспиту (зокрема – пробного проведення) та тестових іспитів "Крок". Їх дозволено проводити у "червоних" зонах.
- Водночас учасники зовнішнього незалежного оцінювання, які прибувають з окупованих Криму або Донеччини та Луганщини, будуть звільнені від самоізоляції.
Карантин в Україні продовжили: що відомо
21 квітня український уряд вкотре продовжив адаптивний карантин через коронавірус COVID-19. Крім цього, до 30 червня у країні діятиме режим надзвичайної ситуації.
Прем'єр-міністр Денис Шмигаль попередив, що масові скупчення людей на Великдень можуть призвести до нової хвилі захворюваності. Тож закликав дотримуватися встановлених обмежень.
Що варто знати про адаптивний карантин / Інфографіка 24 каналу
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