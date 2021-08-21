Празднование на широкую ногу

Во время репетиции военного парада в центре Киева Небытова поздравлял парадный расчет. Полицейские кричали "Небытову слава! Слава! Слава!" и стучали в барабаны.

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Кроме того, возле отделения полиции на улице Владимирской открыли памятник, лицо которого очень напоминает Небытова. Вес скульптуры 180 килограммов. Она вынослива при температуре +1200 градусов.

Еще все страницы отделов полиции Киевщины заставили репостить об этом памятнике начальнику, на который сами же и скидывались,

– заявил активист Роман Синицын.

В то же время на странице в фейсбуке полиции Киевщины уверяют, что памятник поставили в честь всех действующих полицейских. "Бронзовый капитан – воплощение образа правоохранителей, которые ежедневно 24/7 преданно служат украинскому народу".



На Владимирской поставили памятник капитану полиции / Фото Андрея Небытова

Смотрите видео поздравления Небытова на Майдане:

Полный текст публикации Романа Синицына в фейсбуке:

Я в принципе многое видел и слышал в этой жизни, но это не лезет на голову совсем. "Более 180 килограммов устойчивости, +1200°C выдержки и воплощение образа многих тысяч офицеров".

Вчера открыли памятник "капитану полиции" у ГУНП на Владимирской, 15. Вчера был день Нацпола? Нет, он 4 июля празднуется. Еще 20 декабря менты пьют, потому что "День милиции", можно понять...

Но никакой памятной даты вчера не было. Ну кроме дня рождения руководителя гунп некоего гражданина Небытова. И вот этот открыл себе памятник... Очень похож, кстати.

Еще его вчера поздрвляла парадная "коробка" полиции на Майдане, видео ниже у меня в ленте. Еще все страницы отделов полиции Киевщины заставили репостить об этом памятнике начальнику, на который сами же и скидывались.

У меня приват завален сообщениями знакомых копов, которые сами прозрели с этого. Денис Монастырский, если эту идиотскую "чинопочитательскую" совковую систему наконец не реформировать – будет плохо всем.