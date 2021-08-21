Святкування на широку ногу

Під час репетиції військового параду в центрі Києва Нєбитова вітав парадний розрахунок. Поліцейські вигукували "Нєбитову слава! Слава! Слава!" та стукали у барабани.

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Крім того, біля відділку поліції на вулиці Володимирській відкрили пам'ятник, обличчя якого дуже нагадує Нєбитова. Вага скульптури 180 кілограмів. Вона витривала при температурі до +1200 градусів.

Ще усі сторінки відділів поліції Київщини заставили репостити про цей пам'ятник начальнику, на який самі ж і скидалися,

– заявив активіст Роман Сініцин.

Водночас на сторінці у фейсбуці поліції Київщини запевняють, що пам'ятник поставили на честь усіх чинних поліцейських. "Бронзовий капітан – втілення образу правоохоронців, які щодня 24/7 віддано служать українському народу".



На Володимирській поставили пам'ятник капітану поліції / Фото Андрія Нєбитова

Дивіться відео привітання Нєбитова на Майдані:

Повний текст публікації Романа Сініцина у фейсбуці:

Я в принципі багато чого бачив і чув в цьому житті, але це не налазить на голову зовсім. "Понад 180 кілограмів стійкості, +1200°C витримки і втілення образу багатьох тисяч офіцерів".

Вчора відкрили пам'ятник "капітану поліції" біля ГУНП на Володимирській, 15. Вчора був день Нацполу? Ні, він 4 липня святкується. Ще 20 грудня менти п'ють, бо "день міліції", можна зрозуміти…

Але ніякої пам'ятної дати вчора не було. Ну крім дня народження керівника гунп такого собі громадянина Нєбитова. І от цей діяв відкрив собі пам'ятник…Дуже схожий, до речі.

Ще його вчора вітала парадна "коробка" поліції на Майдані, відео нижче у мене у стрічці. Ще усі сторінки відділів поліції Київщини заставили репостити про цей пам'ятник начальнику, на який самі ж і скидалися.

У мене приват завалений повідомленнями знайомих копів, які самі прозріли з цього. Денисе Монастирський, якщо цю ідіотську "чинопочітатєльську" совкову систему нарешті не реформувати – буде погано всім.